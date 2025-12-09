PROCESS COMEDY – ALCAZAR Bordeaux

PROCESS COMEDY Début : 2025-12-09 à 20:15. Tarif : – euros.

Qui êtes-vous vraiment ? À vous de le découvrir grâce aux anecdotes hilarantes et aux imitations déjantées des comédiens.Descriptif :Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours grâce à un duo de choc : un imitateur et un animateur réunis sur scène pour la première fois au théâtre !Dans ce spectacle inspiré de la Process Com® (issu de l’Analyse Transactionnelle) vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire au travail et à la maison.Plus qu’un spectacle, une expérience inédite aussi drôle qu’instructive à vivre entre collègues, entre amis et en famille pour mieux se comprendre !À savoir : Alcazar vous ouvre ses portes dès 18h30 : venez partager un repas ou boire un verre dans une ambiance conviviale avant le spectacle (service jusqu’à 20h15).Durée : 90 minutesAuteur : Quentin Lesaffre, Olivier MailleMetteur en scène : Olivier MailleAvec : Comédiens en alternance : Mathieu Schalk et David Chabant (les imitateurs) / Yan Richard, Sophie Kircher, Aurélie Bouquet (les animateurs/rices)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33