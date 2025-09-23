Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Process Comedy Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Process Comedy Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 28 mars 2026.

Process Comedy

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Théâtre ludique Développement personnel. Tout public. Durée 1h30.

Qui êtes-vous vraiment ? A vous de le découvrir grâce aux anecdotes hilarantes et aux imitations déjantées de Luchini, Bacri, Macron, Hanouna, Van Damme et bien d’autres !
Empathique ? Analyseur ? Energiseur ? Persévérant ? Promoteur ? Imagineur ? Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours grâce à un duo de choc un imitateur et un animateur !   .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22  ecb@chauffailles.fr

English : Process Comedy

German : Process Comedy

Italiano :

Espanol :

L’événement Process Comedy Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)