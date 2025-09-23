Process Comedy Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Process Comedy Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 28 mars 2026.
Process Comedy
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Théâtre ludique Développement personnel. Tout public. Durée 1h30.
Qui êtes-vous vraiment ? A vous de le découvrir grâce aux anecdotes hilarantes et aux imitations déjantées de Luchini, Bacri, Macron, Hanouna, Van Damme et bien d’autres !
Empathique ? Analyseur ? Energiseur ? Persévérant ? Promoteur ? Imagineur ? Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours grâce à un duo de choc un imitateur et un animateur ! .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
English : Process Comedy
German : Process Comedy
Italiano :
Espanol :
L’événement Process Comedy Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)