PROCESS COMEDY – Jauge 168 places APOLLO THEATRE Paris

PROCESS COMEDY – Jauge 168 places Début : 2026-06-16 à 20:00. Tarif : – euros.

PROCESS COMEDYQui êtes-vous vraiment ?A vous de le découvrir grâce à leurs anecdotes hilarantes et leurs imitations déjantées de Luchini, Poelvoorde, Ruquier, Hanouna, Bigard, Van Damme et bien d’autres ! Empathique ? Analyseur ? Imagineur ? Persévérant ? Promoteur ? Energiseur ? Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours grâce à un duo de choc : un imitateur et un animateur réunis sur scène pour la première fois au théâtre ! Dans ce spectacle inspiré de la Process Com® (issu de l’Analyse Transactionnelle) vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire au travail et à la maison. Plus qu’un spectacle, une expérience inédite aussi drôle qu’instructive à vivre entre collègues, entre amis et en famille pour mieux se comprendre !

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75