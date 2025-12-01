Procession de la Saint Urbain Turckheim
Procession de la Saint Urbain Turckheim vendredi 19 décembre 2025.
Procession de la Saint Urbain
rue du conseil Turckheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00
2025-12-19
Les jeunes viticulteurs défilent en portant la statue de St Urbain dans le cortège de l’ouverture de la fenêtre de l’avent.
A l’occasion de la Saint-Urbain, patron des vignerons, ouverture du volet du calendrier par les jeunes viticulteurs de Turckheim. .
rue du conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr
English :
The young winegrowers parade carrying the statue of St. Urban in the procession of the opening of the Advent window.
German :
Die jungen Winzer ziehen mit der Statue des Heiligen Urban im Umzug zur Öffnung des Adventsfensters mit.
Italiano :
I giovani viticoltori sfilano portando la statua di Sant’Urbano nella processione di apertura della finestra d’Avvento.
Espanol :
Los jóvenes viticultores desfilan portando la estatua de San Urbano en la procesión de apertura de la ventana de Adviento.
