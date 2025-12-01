Procession de la Saint Urbain Turckheim

Procession de la Saint Urbain

Les jeunes viticulteurs défilent en portant la statue de St Urbain dans le cortège de l’ouverture de la fenêtre de l’avent.

A l’occasion de la Saint-Urbain, patron des vignerons, ouverture du volet du calendrier par les jeunes viticulteurs de Turckheim. .

English :

The young winegrowers parade carrying the statue of St. Urban in the procession of the opening of the Advent window.

German :

Die jungen Winzer ziehen mit der Statue des Heiligen Urban im Umzug zur Öffnung des Adventsfensters mit.

Italiano :

I giovani viticoltori sfilano portando la statua di Sant’Urbano nella processione di apertura della finestra d’Avvento.

Espanol :

Los jóvenes viticultores desfilan portando la estatua de San Urbano en la procesión de apertura de la ventana de Adviento.

