PROCESSION DE LA SANCH Arles-sur-Tech
PROCESSION DE LA SANCH Arles-sur-Tech vendredi 3 avril 2026.
PROCESSION DE LA SANCH
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Procession de la Sanch à 20h30 au départ de l’Abbaye Ste Marie
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
English :
Procession de la Sanch at 8:30 p.m. from Abbaye Ste Marie
German :
Prozession der Sanch um 20:30 Uhr ab der Abtei Ste Marie
Italiano :
Processione del Sanch alle 20.30 dall’Abbaye Ste Marie
Espanol :
Procesión del Sancho a las 20.30 h desde la Abadía de Santa María
