PROCESSION DE LA SANCH Arles-sur-Tech

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 23:00:00

2026-04-03

Procession de la Sanch à 20h30 au départ de l’Abbaye Ste Marie
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

English :

Procession de la Sanch at 8:30 p.m. from Abbaye Ste Marie

German :

Prozession der Sanch um 20:30 Uhr ab der Abtei Ste Marie

Italiano :

Processione del Sanch alle 20.30 dall’Abbaye Ste Marie

Espanol :

Procesión del Sancho a las 20.30 h desde la Abadía de Santa María

