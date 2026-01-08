PROCESSION DE LA SANCH Perpignan
PROCESSION DE LA SANCH Perpignan vendredi 3 avril 2026.
PROCESSION DE LA SANCH
Rue Église Saint-Jacques Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Départ de l’Église Saint-Jacques
.
Rue Église Saint-Jacques Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Departure from Église Saint-Jacques
L’événement PROCESSION DE LA SANCH Perpignan a été mis à jour le 2026-01-08 par PERPIGNAN TOURISME