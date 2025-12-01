Procession des lumières Eguisheim

Procession des lumières

place du château Saint Léon Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 17:45:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

A la lueur des lampions, les anges et le Christkindel déambulent dans les ruelles à l’ambiance de Noël pour la procession de la Sainte-Lucie. Tous les enfants sont invités à les suivre pour partager cette balade féerique.

Cet événement illuminera le cœur du village dès 17h45. Les enfants recevront un lampion pour les accompagner dans les ruelles d’Eguisheim. Puis, à 18h, la procession s’élancera guidée par le Christkindel et ses anges, étincelants au milieu de la nuit et tout de blanc vêtus.

Symbole de lumière au cœur de l’hiver, cette marche paisible et lumineuse invite petits et grands à partager un moment d’émotion et de convivialité, dans l’esprit chaleureux de Noël. Ne manquez pas ce rendez-vous magique, où traditions, chants et lumières se mêlent. 0 .

place du château Saint Léon Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

By the light of lanterns, the angels and the Christkindel stroll through the narrow streets in a Christmas atmosphere for the Saint Lucia procession. All children are invited to join in this enchanting stroll.

German :

Im Schein der Laternen ziehen die Engel und das Christkindel bei der St. Lucia-Prozession durch die weihnachtlich gestimmten Gassen. Alle Kinder sind eingeladen, ihnen zu folgen und diesen märchenhaften Spaziergang mit ihnen zu teilen.

Italiano :

Alla luce delle lanterne, gli angeli e il Christkindel passeggiano per le stradine in un’atmosfera natalizia per la processione di Santa Lucia. Tutti i bambini sono invitati a unirsi a loro per una passeggiata magica.

Espanol :

A la luz de los farolillos, los ángeles y los Cristkindel recorren las callejuelas en un ambiente navideño para la procesión de Santa Lucía. Todos los niños están invitados a unirse a ellos en un paseo mágico.

L’événement Procession des lumières Eguisheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach