Procession des Pénitents Blancs

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 21:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Procession des Pénitents Blancs.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

Procession of the White Penitents.

L’événement Procession des Pénitents Blancs Saugues a été mis à jour le 2026-03-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier