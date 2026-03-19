Procession des Pénitents Blancs Saugues
Procession des Pénitents Blancs Saugues jeudi 2 avril 2026.
Procession des Pénitents Blancs
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 21:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Procession des Pénitents Blancs.
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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
Procession of the White Penitents.
L’événement Procession des Pénitents Blancs Saugues a été mis à jour le 2026-03-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier