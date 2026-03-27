PROCESSION DU SAINT-CHRIST Agde

PROCESSION DU SAINT-CHRIST

10 rue Saint-Sever Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Organisée par la Confrérie du Saint-Christ. Chaque vendredi Saint, la population de la ville d’Agde, les élus, le clergé, la Confrérie du Saint-Christ, les Belles Agathoises fêtent le Saint-Christ, oeuvre d’art vénérée depuis la fin du XVème siècle.

Chaque vendredi Saint, la population de la ville d’Agde, les élus, le clergé, la Confrérie du Saint-Christ, les Belles Agathoises fêtent le Saint-Christ, oeuvre d’art vénérée depuis la fin du XVème siècle.

Vendredi Saint 3 avril 2026

À 10h Descente du Saint Christ. La Confrérie porte le Saint Christ dans le choeur de l’église avec prières et chants.

Intronisations de la Confrérie.

Bénédiction des petits linges traditionnels pour les malades.

10h30 à 19h Adoration silencieuse des fidèles auprès du Saint Christ.

10h30 à 12h Confessions à Saint-Sever et l’après-midi en dehors des offices.

À 15h Chemin de Croix à Saint-Sever.

À 19h Office de la Passion à Saint-Sever avec adoration du Saint-Christ présidé par l’ archeveque Mgr Norbert Turini.

Distribution des rubans bleu et jaune à l’entrée de Saint Sever aux femmes souhaitant porter le Saint Christ suite à l’office de la Passion.

À 20h30 Procession du Saint Christ suite à l’office de la Passion.

Distribution au départ des flambeaux et feuilles de chant de La Dagtengo.

Samedi Saint 4 avril 2026

À 8h30: Ouverture de l’église de Saint Sever pour l’adoration silencieuse du Saint Christ avec possibilité de confessions sur place.

À 11h Fin de l’adoration du Saint-Christ et fermeture de l’église Saint Sever. Agape de la Confrérie à la Salle du Chapitre (Agde). .

10 rue Saint-Sever Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

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English :

Organized by the Confrérie du Saint-Christ. Every Good Friday, the people of Agde, elected officials, the clergy, the Confrérie du Saint-Christ and the Belles Agathoises celebrate the Saint-Christ, a work of art venerated since the end of the 15th century.

L’événement PROCESSION DU SAINT-CHRIST Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34