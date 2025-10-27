Procession mariale aux flambeaux LOURDES Lourdes

Procession mariale aux flambeaux

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 21:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-05

La lumière est également un signe à Lourdes. Celle des cierges, bien sûr. Du 5 avril au 1er novembre 2026, la procession mariale aux flambeaux a lieu tous les soirs à 21h.

Si on vient à Lourdes, il faut faire la procession mariale aux flambeaux. Depuis les apparitions, les foules se sont rendues à la Grotte avec des flambeaux, répondant à l’invitation de la Vierge Marie de venir ici en procession .

Lors de cette procession, il y a une ferveur, un élan qui tient à cet océan de lumière, à la présence de personnes venant du monde entier, qui prient dans des langues différentes vers Marie. Il faut aussi en faire soi-même l’expérience. La statue de Notre-Dame de Lourdes est portée en procession à travers le Sanctuaire chacun lui demande de veiller sur sa famille et ses proches.

Rejoignez cette marée de lumière. Prenez, vous aussi, un cierge, chantez l’Ave Maria, devant la Basilique du Rosaire toute éclairée et illuminée pour l’occasion.

Accès libre.

Plus d’informations aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 saccueil@lourdes-france.com

English :

Light is also a sign at Lourdes. The light of candles, of course. From April 5 to November 1, 2026, the Marian torchlight procession takes place every evening at 9pm.

If you come to Lourdes, you have to do the Marian torchlight procession. Since the apparitions, crowds have flocked to the Grotto with torches, responding to the Virgin Mary’s invitation to come here in procession .

During this procession, there is a fervor, a momentum that stems from this ocean of light, from the presence of people from all over the world, praying in different languages to Mary. You also have to experience it for yourself. The statue of Our Lady of Lourdes is carried in procession through the Sanctuary: everyone asks her to watch over their families and loved ones.

Join this tide of light. Pick up a candle and sing the Ave Maria in front of the Basilica of the Rosary, all lit up and illuminated for the occasion.

Free admission.

For further information, please contact us.

German :

Auch das Licht ist ein Zeichen in Lourdes. Natürlich das der Kerzen. Vom 5. April bis zum 1. November 2026 findet jeden Abend um 21 Uhr die Marianische Lichterprozession statt.

Wenn man nach Lourdes kommt, muss man die Marianische Lichterprozession machen. Seit den Erscheinungen sind die Menschenmassen mit Fackeln zur Grotte gegangen und folgten der Einladung der Jungfrau Maria, in Prozession hierher zu kommen .

Bei dieser Prozession gibt es einen Eifer, einen Schwung, der mit diesem Meer aus Licht zusammenhängt, mit der Anwesenheit von Menschen aus der ganzen Welt, die in verschiedenen Sprachen zu Maria beten. Das muss man auch selbst erleben. Die Statue von Notre-Dame de Lourdes wird in einer Prozession durch das Heiligtum getragen: Jeder bittet sie, über seine Familie und seine Angehörigen zu wachen.

Schließen Sie sich dieser Lichterflut an. Nehmen auch Sie eine Kerze und singen Sie das Ave Maria vor der Rosenkranzbasilika, die für diesen Anlass hell erleuchtet und beleuchtet ist.

Der Zugang ist frei.

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Anche a Lourdes la luce è un segno. La luce delle candele, naturalmente. Dal 5 aprile al 1° novembre 2026, la fiaccolata mariana si svolgerà ogni sera alle 21:00.

Se venite a Lourdes, dovete fare la fiaccolata mariana. Fin dalle apparizioni, la folla si reca alla Grotta con le fiaccole, rispondendo all’invito della Vergine Maria di venire qui in processione .

Durante questa processione, c’è un fervore, uno slancio che deriva da questo oceano di luce, dalla presenza di persone provenienti da tutto il mondo, che pregano Maria in diverse lingue. Anche voi dovete sperimentarlo di persona. La statua della Madonna di Lourdes viene portata in processione attraverso il Santuario: tutti le chiedono di vegliare sulle loro famiglie e sui loro cari.

Unitevi a questa marea di luce. Prendete anche voi una candela e cantate l’Ave Maria davanti alla Basilica del Rosario, tutta illuminata per l’occasione.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina seguente.

Espanol :

La luz también es un signo en Lourdes. La luz de las velas, por supuesto. Del 5 de abril al 1 de noviembre de 2026, la procesión mariana de las antorchas tendrá lugar todas las noches a las 21:00 horas.

Si viene a Lourdes, no puede perderse la procesión mariana de las antorchas. Desde las apariciones, las multitudes acuden a la Gruta con antorchas, respondiendo a la invitación de la Virgen María de venir aquí en procesión .

Durante esta procesión, hay un fervor, un impulso que proviene de este océano de luz, de la presencia de personas de todo el mundo, que rezan a María en diferentes idiomas. También hay que experimentarlo por uno mismo. La estatua de Nuestra Señora de Lourdes es llevada en procesión por el Santuario: todo el mundo le pide que vele por sus familias y sus seres queridos.

Únase a esta marea de luz. Coja usted mismo una vela y cante el Ave María delante de la Basílica del Rosario, toda iluminada para la ocasión.

Entrada gratuita.

Para más información, véase más abajo.

L’événement Procession mariale aux flambeaux Lourdes a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Lourdes|CDT65