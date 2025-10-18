Processuelles L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement

Processuelles L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Processuelles

Du 18/10 au 08/11/2025 le jeudi et vendredi de 16h à 19h. Les week-ends de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-18

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-10-18

Edwin Cuervo a arpenté jour et nuit les carrières de la Nerthe et a établi un dialogue avec les esprits qui les habitent. Le Pôle Chezanne l’accueille pour son exposition ProcessuellesFamilles

Cet été, la Nature a manifesté avec violence dans les rues de l’Estaque: en juillet et septembre, le feu, le vent, puis l’eau et la boue ont fait alliance et semé le désarroi dans les rues du village.







Pour les artistes en résidence à la Déviation, durement impactée par les intempéries, le renoncement n’est pas de mise. Edwin Cuervo est l’un d’entre eux. Il a arpenté jour et nuit les carrières de la Nerthe et a établi un dialogue avec les esprits qui les habitent. Il met en valeur de façon mélancolique et poétique ces lieux à l’abandon.





Le Pôle Chezanne l’accueille pour son exposition Processuelles





Via le traitement numérique des images et le choix du support de tirage, il exacerbe la puissance lumineuse de paysages froids, en apparence hostiles et entreprend un processus de sublimation, de l’ombre vers la lumière, condition ultime d’une possible résilience. .

L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 43 43 24 annemarie.lajard@outlook.com

English :

Edwin Cuervo has walked the quarries of La Nerthe day and night, establishing a dialogue with the spirits that inhabit them. Pôle Chezanne welcomes him for his exhibition: Processuelles

German :

Edwin Cuervo ist Tag und Nacht durch die Steinbrüche von La Nerthe gelaufen und hat einen Dialog mit den Geistern, die dort wohnen, aufgenommen. Der Pôle Chezanne empfängt ihn für seine Ausstellung: Processuelles

Italiano :

Edwin Cuervo ha percorso le cave di La Nerthe giorno e notte, stabilendo un dialogo con gli spiriti che le abitano. Il Pôle Chezanne lo accoglie per la sua mostra: Processuelles

Espanol :

Edwin Cuervo ha recorrido día y noche las canteras de La Nerthe, estableciendo un diálogo con los espíritus que las habitan. El Pôle Chezanne le da la bienvenida para su exposición: Processuelles

L’événement Processuelles Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille