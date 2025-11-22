PROCHES

Salle polyvalente de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pauline Weidmann

En partenariat avec des cabinets d’infirmiers et de kiné à domicile de Campan et Bagnères

De la Voix à Demeure , s’est appuyé sur la mise en relation d’une autrice avec des bénéficiaires de soins à domicile, son entourage et les soignants. Lors de cette résidence qui s’est déroulée au printemps dernier, Il s’agissait dans un premier temps de faire émerger la parole de ces personnes invisibilisées.

Une cohorte de numéros burlesques et poétiques, une fête et des louanges et puis un repas en chanson seront orchestrés lors de ce Cabaret (Boum Boum), pour rendre hommage aux gestes d’attention qui rythme les itinéraires des soignants à domicile et des aidant.es , de loin en proche.

Le recueil des Voix à demeure écrit à la rencontre des soignantes et de leurs patient.es au printemps fêtera sa sortie en lectures polyphoniques avec Pauline Weidmann, autrice, la chorale de la Baronne, des musicien.nes et des personnes rencontrées. Un cabaret pour soulever rires et joies à propos de nos vulnérabilités merveilleuses et des veilles à nos liens.

Grand bienvenue à tous.tes.

à partir de 12 ans

Inscriptions et réservations auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères 05 62 95 50 71/ ou sur place avant la représentation .

Salle polyvalente de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

CLOSE

Pauline Weidmann

In partnership with nursing and physiotherapy practices in Campan and Bagnères

De la Voix à Demeure (From Voice to Dwelling), was based on bringing an author into contact with homecare patients, their families and caregivers. During the residency, which took place last spring, the first aim was to bring out the voices of these invisible people.

This Cabaret (Boum Boum) will feature a series of burlesque and poetic numbers, a celebration and praise, followed by a meal in song, to pay tribute to the gestures of care that punctuate the itineraries of home carers and caregivers, from far and wide.

The collection of Voix à demeure, written when caregivers met their patients in the spring, will celebrate its release with polyphonic readings featuring author Pauline Weidmann, the Baronne choir, musicians and the people we met. A cabaret to raise laughter and joy about our marvellous vulnerabilities and the care of our bonds.

A warm welcome to all.

German :

NÄHERE

Pauline Weidmann

In Partnerschaft mit Krankenpflege- und Physiotherapeutenpraxen in Campan und Bagnères

De la Voix à Demeure (Von der Stimme zur Wohnung) wurde eine Autorin mit Empfängern von häuslicher Pflege, ihrem Umfeld und Pflegepersonal zusammengebracht. Im Rahmen dieses Aufenthalts, der im vergangenen Frühjahr stattfand, ging es zunächst darum, das Wort dieser unsichtbaren Personen zum Vorschein zu bringen.

Eine Kohorte von burlesken und poetischen Nummern, ein Fest und Lobpreisungen sowie ein Essen mit Gesang werden in diesem Kabarett (Boum Boum) aufgeführt, um die Gesten der Aufmerksamkeit zu würdigen, die die Wege der häuslichen Pflegekräfte und der Helfer/innen von weit her rhythmisieren.

Die Sammlung Voix à demeure , die bei der Begegnung von Pflegekräften und ihren Patienten im Frühjahr entstand, wird mit polyphonen Lesungen mit der Autorin Pauline Weidmann, dem Chorale de la Baronne, Musikerinnen und Musikern und den Menschen, denen sie begegnet sind, gefeiert. Ein Kabarett, das Lachen und Freude über unsere wunderbaren Verwundbarkeiten und die Wachsamkeit für unsere Verbindungen hervorruft.

Ein herzliches Willkommen an alle.

Italiano :

CHIUDERE

Pauline Weidmann

In collaborazione con gli ambulatori di infermieristica e fisioterapia di Campan e Bagnères

De la Voix à Demeure (Dalla voce alla casa) si basa sul contatto di un autore con le persone che ricevono assistenza domiciliare, le loro famiglie e i loro assistenti. Durante la residenza, che si è svolta la scorsa primavera, il primo obiettivo è stato quello di far emergere le voci di queste persone invisibili.

Il Cabaret (Boum Boum) prevede una serie di numeri burleschi e poetici, una festa, un elogio e un pasto in canto, rendendo omaggio ai gesti di cura che costellano gli itinerari di assistenti domiciliari e badanti provenienti da lontano.

La raccolta Voix à demeure (Voci per restare), scritta quando le badanti hanno incontrato i loro pazienti in primavera, celebrerà la sua uscita con letture polifoniche che vedranno la partecipazione dell’autrice Pauline Weidmann, del coro Baronne, di musicisti e delle persone incontrate. È un cabaret di risate e gioia sulle nostre meravigliose vulnerabilità e sulla necessità di tenere sotto controllo le nostre relazioni.

Un caloroso benvenuto a tutti.

Espanol :

CERRAR

Pauline Weidmann

En colaboración con las consultas de enfermería y fisioterapia de Campan y Bagnères

De la Voix à Demeure (De la Voz a Casa) se basó en poner en contacto a una autora con personas que reciben cuidados a domicilio, sus familias y cuidadores. Durante la residencia, que tuvo lugar la primavera pasada, el primer objetivo era hacer oír las voces de estas personas invisibles.

El Cabaret (Boum Boum) presentará una serie de números burlescos y poéticos, una fiesta, una alabanza y una comida cantada, rindiendo homenaje a los gestos de cuidado que jalonan los itinerarios de los cuidadores a domicilio y de los cuidadores venidos de lejos.

La colección Voix à demeure (Voces para quedarse), escrita cuando las cuidadoras conocieron a sus pacientes en primavera, celebrará su lanzamiento con lecturas polifónicas en las que participarán la autora Pauline Weidmann, el coro Baronne, músicos y las personas que conocimos. Es un cabaret de risas y alegría sobre nuestras maravillosas vulnerabilidades y la necesidad de vigilar nuestras relaciones.

Una calurosa bienvenida a todos.

