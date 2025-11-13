Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025 Loudun

Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025

Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025 Loudun jeudi 13 novembre 2025.

Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025

Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13

Date(s) :
2025-11-13

Proclamation à suivre en direct sur la chaîne YouTube du Prix Renaudot des Lycéens
Pour adultes et adolescents   .

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

English : Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025

German : Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025

Italiano :

Espanol : Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025

L’événement Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2025 Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais