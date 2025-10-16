Procréation d’une jeune architecture Archipel Centre de Culture Urbaine Lyon

Début : 2025-10-16T13:00 – 2025-10-16T19:00

Fin : 2025-10-19T13:00 – 2025-10-19T19:00

Découvrez l’exposition des projets de fin d’études et des mémoires 2024 du Prix de la jeune architecture – PJA de la Ville de Lyon, réalisée par Spank!.

La procréation est un processus d’une durée de neuf mois. Elle se concrétise en trois phases : la conception, la gestation et l’accouchement. Tout comme le Projet de fin d’études – PFE.

Le projet de fin d’études de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon a tout d’un enfantement. Il engage une part profondément personnelle : il représente un fragment de l’étudiant lui-même. Celui-ci le fait grandir, l’enrichit de références, d’idées nouvelles, le nourrit, le fait évoluer, jusqu’à son oral final.

Cette exposition présente les Prix de la Jeune Architecture, décernés par la Ville de Lyon, qui récompensent les projets les plus aboutis. Souvent perçu comme un objet fini, le projet est ici envisagé autrement.

L’exposition met en lumière le parcours : de la première étincelle jusqu’aux Prix de la Jeune Architecture, en passant par les mois de travail, de remises en question, de discussions, de ratures. Il ne s’agit pas d’un idéal sacré, mais d’un cheminement profondément humain.

À travers les trois phases d’une procréation, l’exposition cherche à dévoiler une composante essentielle : l’humain derrière la création architecturale.

Archipel Centre De Culture Urbaine est un lieu culturel dédié à la ville et à l'architecture contemporaines.

En mars 2001, La Maison de l’architecture Rhône-Alpes et la Ville de Lyon créent au cœur de l’agglomération lyonnaise, un lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville contemporaines.

Il offre alors aux publics deux formes de médiation :

une programmation d’expositions temporaires et la maquette au 1 000° de la ville de Lyon. En octobre 2009, l’arrivée in situ d’une librairie spécialisée donne naissance à la dénomination « Archipel Centre De Culture Urbaine », afin de simplifier la lisibilité du lieu.

