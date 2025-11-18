Prod&Pack Eurexpo Lyon Chassieu

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T18:00:00+01:00

Prod&Pack 2025

Au coeur de la 1re région industrielle française, une expérience unique dédiée au produit emballé.

Le rendez-vous incontournable des process et de l’emballage !

Après une 2ème édition qui a réuni 15 872 visiteurs en 2023, Prod&Pack vous donne rendez-vous les 18-19-20 novembre 2025 à Eurexpo Lyon.

Au cœur de la principale région industrielle française, Prod&Pack s’adresse à l’ensemble des filières (agroalimentaire, chimie, pharmacie, cosmétique, ecommerce, logistique et industrie mécanique) et regroupe une riche offre de 600 exposants !

Au croisement de l’innovation, des enjeux environnementaux et des attentes marché.

Où découvrir les tendances qui vont bousculer l’industrie, voir des machines et technologies de pointe qui transforment les lignes de production et d’emballages ? Comment mieux concilier performance industrielle et impact environnemental ? Parce que le monde de l’emballage évolue très vite, Prod&Pack est le meilleur endroit pour rencontrer de façon efficace des contacts porteurs, mais aussi s’inspirer, performer… et imaginer ensemble une usine plus agile et durable !

En plein coeur de la première région industrielle de France c’est le seul événement qui réunit en un lieu l’écosystème du produit emballé et tout ce qui fait battre le coeur de l’industrie : production, process, recyclage, matériaux, robotique… Un rendez-vous pensé par et pour les industriels, afin de toujours mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et inventer les solutions de demain.

Une offre inédite pour produire, emballer, conditionner et expédier !

“Prod&Pack” un nom qui peut évoquer le packaging et pourtant… cet évènement unique en France présente, à destination de toutes les filières, un panorama de solutions complètes pour l’usine englobant toutes les étapes de la production jusqu’à l’expédition ! Ainsi, ce salon professionnel propose, durant trois jours, une offre de solutions concrètes et transversales répondant aux défis écologiques, sociétaux et économiques de l’industrie.

C’est une formidable plateforme d’échange entre tous les acteurs du cycle de vie du produit emballé mais aussi un espace de veille stratégique, avec des démonstrations immersives, des contenus exclusifs et une mise en lumière des tendances émergentes.

Des espaces immersifs et des animations pour voir, tester, comprendre.

Assises Nationales du Réemploi, Innovations, Showroom, Conférences…

Parce qu’un bon salon, c’est aussi une expérience, Prod&Pack propose des animations ludiques, intelligentes et ultra-connectées !

Pourquoi Lyon ?

• Un carrefour européen

Accessible via TGV, autoroutes et aéroports, Lyon connecte facilement les professionnels de France et d’Europe.

• Un écosystème industriel clé

Ville phare pour la chimie, la pharmaceutique, la cosmétique et l’industrie, Lyon est au cœur des besoins en emballage et procédés.

• Un moteur d’innovations

La région lyonnaise excelle dans les solutions concrètes pour les matériaux, les process, la logistique et l’emballage

Eurexpo Lyon Bd de l'Europe 69680 Chassieu Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’événement qui réunit toute la chaîne de production : de la conception à l’expédition ! Rendez-vous les 18, 19 et 20 novembre 2025 à Eurexpo Lyon. industrie packaging

