Production du maïs semences, Les Roulières de VIRSON, Virson

Production du maïs semences Samedi 6 juin, 14h00 Les Roulières de VIRSON Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Nous sommes multiplicateurs de semences.

Le maïs semence, en particulier, est une production qui demande de la technicité et de la main d’oeuvre saisonnière pour effectuer la castration. Nous employons donc, chaque année, plus d’une vingtaine de jeunes de notre territoire. Agès entre 16 et 18 ans, ils viennent des communes alentours.

Comment conduit-on la production du maïs semence ? Quel est la tâche demandée à nos jeunes saisonniers ? Qu’advient-il du maïs après la récolte ? Quel est le rôle de la Station de Semences de Terre Atlantique à Aigrefeuille, au coeur de notre territoire, et qu’y fait-on ?

Atelier coloriage et jeux avec des outils de Bienvenue à la Ferme pour les plus petits.

Goûter offert après les échanges par la Coopérative Terre Atlantique (gâteaux, bières et jus de fruits)

Les Roulières de VIRSON 1 Chemin des Tilleuls Les Roulières 17290 Virson Virson 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « penon@orange.fr »}]

Qu’est-ce que la production du maïs semence ? Semence maïs

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