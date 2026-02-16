Produire et manger local De la fourche à la fourchette Salle Michel Jeury Razac-d’Eymet

Produire et manger local De la fourche à la fourchette

Salle Michel Jeury Route de Saint-Aubin Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Collectif Alimentaire et Agroécologique du Périgord (CAAP24) organise une soirée d’échange et de débat sur les questions que nous nous posons sur notre production agricole de biens alimentaires, notre alimentation, notre santé et le développement du territoire. En Dordogne et dans notre communauté de communes, des actions ont été mises en place au Collège et dans les cantines scolaires.

Pour demain comment progresser, s’impliquer personnellement et associer nos futurs élus à cette démarche vertueuse. .

Salle Michel Jeury Route de Saint-Aubin Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jeanpaul.landat@free.fr

