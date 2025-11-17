Produire, innover, s’engager : la RSE au service des entreprises LAFA Collectivités Aurillac

Produire, innover, s’engager : la RSE au service des entreprises Lundi 17 novembre, 08h30 LAFA Collectivités Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T10:00:00+01:00

À travers ce temps d’échange, la CCI du Cantal invite les dirigeants à découvrir comment intégrer concrètement la responsabilité sociétale dans leur stratégie et à s’inspirer d’exemples locaux d’engagement durable. Une opportunité pour passer à l’action et donner du sens à la performance industrielle.

8h30 Accueil café

8h40 à 9h10 Présentation de la démarche RSE

9h00 à 9h30 Questions/réponses sur la thématique

9h30 à 10h00 Visite du site de production

LAFA Collectivités 40 Avenue Georges POMPIDOU 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cantal.cci.fr/evenement/industrie-rse-les-entreprises-du-cantal-sengagent »}]

La RSE n’est plus une option, mais un véritable moteur de compétitivité et d’attractivité pour les entreprises industrielles !