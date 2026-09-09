Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Professeur Alapage dans Les Mille et Une Nuits à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant mais un brin acariâtre, revisite les contes des mille et une nuits pour le bonheur des petits et des grands. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Professeur Alapage dans Les Mille et Une Nuits à L’improviste

L’événement Professeur Alapage dans Les Mille et Une Nuits à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme