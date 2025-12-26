PROFESSEUR BISCOTO Le Mans

PROFESSEUR BISCOTO

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Filou n’a qu’une passion dans sa vie manger du chocolat.Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus hauteimportance se mettre au sport pour être en bonne santé !

Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver Filou, le roi de la gourmandise ! Dans un monde où les écrans et la sédentarité sont de plus en plus présents, quoi de mieux qu’une comédie clownesque et déjantée pour (re)donner envie aux enfants (et aux parents) de pratiquer une activité physique Jouer au ballon, faire du vélo, se promener en famille, bref…tous ces petits plaisirs de la vie qui participent à la croissance, l’équilibre et au développement des enfants. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

