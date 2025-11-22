Professeur Cyrano Vive le Théâtre Cholet

Professeur Cyrano Vive le Théâtre

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Professeur Cyrano va vous dévoiler les secrets du monde du théâtre.

Son ami Filou le rejoint sur scène pour lui donner la réplique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu car Filou, qui en plus de comprendre tout de travers, commence à avoir le trac…

Pas de panique ! Le Professeur Cyrano est là pour prouver aux enfants que tout est possible !

Une pincée de confiance en soi, un soupçon d’émotions, de l’humour à profusion, c’est la recette de ce spectacle interactif qui met en avant la positivité.

Une comédie pour enfants à partir de 4 ans de Cyril Ledoublée

Avec Cyril Ledoublée et Eric Brulé .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

