Professeur Je-sais-tout – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 10:30 – 11:30

A partir de 6 ans

Journée portes ouvertes au laboratoire du professeur Je-Sais-Tout ! Il va pouvoir répondre à toutes les questions des enfants. Bon, parfois, on se demande s’il n’invente pas un peu… Grâce à lui et son assistant Célestin, on apprend des choses, on se pose d’autres questions mais surtout, on se rend compte que tout savoir n’est pas possible et qu’ignorer des choses n’est pas si grave. Imaginer, c’est aussi très bien ! Jeune public à partir de 6 ans Par la compagnie La Fabrique à Impros

