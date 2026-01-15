Professeur Taupe Jardin de la Garenne Étel

Professeur Taupe

Jardin de la Garenne 8 rue Colbert Étel Morbihan

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Les explorations vertes et mûres ! avec Professeur Taupe, dans le cadre de l’édition 2026 de Eau Jardin , en partenariat avec le SMRE.

Grâce au laboratoire la Taupemobile , le professeur Taupe, vous invite à explorer ce qui est vivant autour de nous !

A travers des missions variées, adaptées à tous les âges, les approches sont scientifiques, sensorielles et artistiques.

En famille à partir de 3 ans.

Gratuit sur réservation à la mairie d’Etel sur place ou par mail accueil@mairie-etel.fr .

Jardin de la Garenne 8 rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

