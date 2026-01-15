Professeur Taupe Jardin de la Garenne Étel
Professeur Taupe Jardin de la Garenne Étel samedi 28 mars 2026.
Professeur Taupe
Jardin de la Garenne 8 rue Colbert Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les explorations vertes et mûres ! avec Professeur Taupe, dans le cadre de l’édition 2026 de Eau Jardin , en partenariat avec le SMRE.
Grâce au laboratoire la Taupemobile , le professeur Taupe, vous invite à explorer ce qui est vivant autour de nous !
A travers des missions variées, adaptées à tous les âges, les approches sont scientifiques, sensorielles et artistiques.
En famille à partir de 3 ans.
Gratuit sur réservation à la mairie d’Etel sur place ou par mail accueil@mairie-etel.fr .
Jardin de la Garenne 8 rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Professeur Taupe Étel a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon