Professeur Taupe Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

A travers des missions variées, adaptées à tous les âges, des approches scientifiques et sensorielles, le Professeur Taupe vous embarque dans l’exploration du jardin du muséum grâce à son laboratoire itinérant : la Taupe Mobile. A vous la découverte ! Dimanche 21 septembre de 14h à 18h Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr