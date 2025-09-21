Professeur Taupe Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Professeur Taupe Dimanche 21 septembre, 14h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A travers des missions variées, adaptées à tous les âges, des approches scientifiques et sensorielles, le Professeur Taupe vous embarque dans l’exploration du jardin du muséum grâce à son laboratoire itinérant : la Taupe Mobile. A vous la découverte !

  • Dimanche 21 septembre de 14h à 18h

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]
Apprendre les sciences en s’amusant professeur taupe taupe mobile

Professeur Taupe