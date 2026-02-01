Professeurs en scène (Classique et Jazz) Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes

Professeurs en scène (Classique et Jazz)

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins 1 rue Claude Debussy Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Conservatoire d’Antibes

Classique et Jazz.

.

English :

Antibes Conservatory

Classical and Jazz.

