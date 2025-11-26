Professeurs en visite chez Sanofi Sanofi Sisteron Sisteron
Professeurs en visite chez Sanofi Mercredi 26 novembre, 10h00 Sanofi Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T10:00:00 – 2025-11-26T16:00:00
Fin : 2025-11-26T10:00:00 – 2025-11-26T16:00:00
Les professeurs et professionnels de l’enseignement découvrirons le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et developpement à la production ainsi que les différents métiers qui y sont associés.
Sanofi Sisteron 45 chemin de Météline 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le mercredi 26 novembre nous accueillerons des professeurs et professionnels de l’enseignement sur le site de Sanofi Sisteron.