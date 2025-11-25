Professeurs en visite chez Sanofi site Sanofi Ploërmel Ploërmel

Professeurs en visite chez Sanofi Mardi 25 novembre, 14h00 site Sanofi Ploërmel Morbihan

Le site Sanofi de Ploërmel est spécialisé dans la production d’héparines, des anticoagulants largement utilisés dans les traitements médicaux. Cette visite débutera par une présentation générale du site et de son rôle dans l’industrie pharmaceutique. Les professeurs et les professionnels de l’enseignement pourront ensuite découvrir les ateliers d’extraction et de purification, ainsi que le laboratoire de Contrôle Qualité, où la rigueur scientifique et les normes de sécurité sont primordiales.

site Sanofi Ploërmel Ploermel rue gilles Roberval 56800 Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan Bretagne

