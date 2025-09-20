Profession Architecte en Indre-et-Loire #2 La Prairie nature, Zone Sensible Fondettes

Profession Architecte en Indre-et-Loire #2 Samedi 20 septembre, 15h00 La Prairie nature, Zone Sensible Indre-et-Loire

Gratuit

Le CAUE 37 vous invite à découvrir 28 projets réalisés par des architectes exerçant en Indre-et-Loire.

Constructions neuves, réhabilitations, logements, équipements… ces réalisations racontent la diversité des territoires et reflètent les enjeux contemporains d’un cadre de vie durable, entre créativité architecturale, sobriété et qualité.

Une invitation à mieux comprendre, sentir et re-sentir l’architecture d’aujourd’hui, entre villes et campagnes de Touraine.

Une immersion dans des projets de réhabilitation, allant de l’ancien Hôtel consulaire de Tours (inscrit Monument Historique) à l’ancien siège des Editions Van Der Velde de Fondettes (labellisé ACR), en passant pas un ancien immeuble de bureaux devenu une école d’enseignement supérieur, qui montrent la diversité de notre patrimoine architectural.

La Prairie nature, Zone Sensible 5bis rue du chanoine Noël-Carlotti 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 06 08 57 31 77 « La prairie nature, Zone Sensible » est une galerie culturelle et artistique qui partage son espace avec “L’À PROPOS”, une bibliothèque spécialisée dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’étude des paysages, l’écologie… L’association les amis de la prairie organise aussi des conférences sur ces mêmes thématiques, des signatures avec des auteurs spécialisés, des animations, ateliers de découverte… les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h ou sur rendez-vous

visuel © CAUE 37 + photo © Mathieu Julien architecte du patrimoine