Profession artistes ou technicien.ne du spectacle: règles et usages Salle des Alouettes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 10:30 – 17:00

Gratuit : non 180 euros le week-end (possibilité de tarifs réduits: nous contacter) Renseignements: lalunerousse@free.fr //Tel: 02 40 76 93 37 (possibilité de reglement en plusieurs fois ou bien de trarifs reduits)Payement possible aussi en ligne: https://buy.stripe.com/9B64gA3RugIO5jpfc37N600 Adulte

A l’aide de:- une chargée de prod. (questions de montage de production)- Yann GAUDIN (questions d’intermittence du spectacle)- un·e représentant·e syndical·e (questions droit du travail) Le samedi :Le matin on fait le point sur le cadre des activités professionnelles du spectacle vivant : création et formation,congés spectacle, droits d’auteurs, etc.En après-midi avec Yann Gaudin on fera la lumière sur le fonctionnement du régime d’indemnisation desintermittents du spectacle, les subtilités et points de vigilance, les règles, les aides financières d’autres caissessociales de salaire différé.Le dimanche :Le matin, avec une syndiquée militante, on parle de salariat, droit du travail, conventions collectives, etc.L’après-midi est d’avantage réservé aux questions et cas concrets.

Salle des Alouettes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 51 80 77 92 https://www.lalunerousse.fr/pdf/ateliers/AteliersImaginaire_cieLaLuneRousse_programme.pdf



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