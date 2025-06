Professionnels du spectacle : Mettez les réseaux sociaux au service de votre carrière ! BRETAGNE Rennes 4 juillet 2025

Professionnels du spectacle : Mettez les réseaux sociaux au service de votre carrière ! BRETAGNE Rennes Vendredi 4 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Votre talent mérite d’être vu et soutenu ! Maitriser les réseaux sociaux peut être un plus pour vous faire connaître et développer votre réseau. Faites-en de véritables tremplins ! Nous vous propo…

Votre talent mérite d’être vu et soutenu ! Maitriser les réseaux sociaux peut être un plus pour vous faire connaître et développer votre réseau. Faites-en de véritables tremplins ! Nous vous proposons 3 ateliers animés par un coach Google. Vous pouvez participer aux 3, à 1 seul ou 2 comme vous le souhaitez, il suffira de vous connecter à l’heure de début indiquée.De 10H à 10H45 quelles sont les bases à connaître sur les réseaux sociaux ? Dans cet atelier, vous découvrirez l’évolution des réseaux sociaux, de leurs débuts à leur rôle majeur dans la communication d’aujourd’hui. Vous apprendrez comment utiliser ces plateformes et renforcer votre présence en ligne. De 10H45 à 11H15 : comment développer une stratégie pour les réseaux sociaux ? Adapter sa stratégie à chacun des réseaux est primordial. Apprenez à créer une ligne éditoriale et à mesurer votre impact. De 11H15 à 11H45 : générer des contenus pour les réseaux sociaux avec l’aide de l’IA.

Où ? En ligne ! Un coach Google animera cette conférence gratuite afin de vous accompagner dans le développement de votre projet. Merci de vous connecter 10 minutes en avance.NB : Cet atelier est réservé au public des équipes Spectacle, le contenu proposé par Google est générique, à vous de l’adapter à vos besoins professionnels .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T12:00:00.000+02:00

2

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/461635

BRETAGNE 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine