Profite de la patinoire Les Muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche

Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Dans le cadre de Attache ta Tuque (Programme joint) et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, Les Muséales te propose d’enfiler tes patins à glace (fournis) et de venir glisser en famille et entre amis !

Pour petits et grands. Animations ( gratuité des Muséales, reconstitutions historiques, tire d’érable sur la neige, tir à l’arc, lecture de contes, ateliers créatifs (réservation), concert (réservation), escape game (réservation), conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .

