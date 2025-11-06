Profitez de la semaine de l’industrie agro alimentaire pour décrocher un emploi chez Florette ! Lessay – Agence COUTANCES Lessay

Profitez de la semaine de l’industrie agro alimentaire pour décrocher un emploi chez Florette ! Lessay – Agence COUTANCES Lessay jeudi 6 novembre 2025.

Profitez de la semaine de l’industrie agro alimentaire pour décrocher un emploi chez Florette ! Jeudi 6 novembre, 09h00 Lessay – Agence COUTANCES Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T18:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T18:00:00

Vous cherchez à décrocher un emploi dans l’industrie agro-alimentaire ? Ne manquez pas le Job Dating organisé par FLORETTE pour la Semaine de l’industrie agro-alimentaire ! C’est l’occasion idéale pour rencontrer les équipes de FLORETTE, découvrir les opportunités d’emploi en horaires postés et discuter directement avec les recruteurs. Pourquoi participer ? Diversité des postes : Différents postes sont à pourvoir (consultez les liens des offres sur cette page). Accélération du processus de recru

Lessay – Agence COUTANCES 50430 Lessay Lessay 50430 Lessay Manche Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521264 »}]

Vous cherchez à décrocher un emploi dans l’industrie agro-alimentaire ? Ne manquez pas le Job Dating organisé par FLORETTE pour la Semaine de l’industrie agro-alimentaire ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution