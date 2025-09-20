Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France » Village de Belcastel Belcastel

Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France » 20 et 21 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes. Possibilité d’adapter la visite aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée de Belcastel

Partez à la découverte de Belcastel avec l’Office de tourisme !

Au programme :

les calades médiévales,

l’histoire du château et du village,

l’église Sainte-Marie-Madeleine.

Après cette visite, Belcastel n’aura plus aucun secret pour vous !

Situé au cœur de la vallée de l'Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d'un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

Arpentez Belcastel et découvrez son histoire grâce à cette visite proposée par l’office de tourisme.

© Office de tourisme de Belcastel