PROFONDEURS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

PROFONDEURS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse mardi 28 octobre 2025.

PROFONDEURS

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28 22:00:00

Date(s) :

2025-10-28

La chapelle des Carmélite accueille l’Ensemble vocal des musiques contemporaines, le Transcontemporain pour une traversée musicale où consonances et dissonances se répondent pour révéler la richesse expressive et spirituelle de la voix chorale contemporaine.

Des harmonies limpides d’Arvo Pärt aux audaces théâtrales de Georges Aperghis, ce programme explore la richesse expressive de la musique contemporaine, où la douceur d’une prière et la rugosité d’un cri se font écho. Les œuvres de Lucas Sonzogni, Vincent Paulet et Julie Zhu tracent un parcours où chaque dissonance devient révélation, chaque consonance apaisement. Profondeurs évoque une traversée intérieure franchir la surface, percer les reflets pour atteindre une vérité plus dense, plus vibrante. Plonger, c’est accepter une apnée réflexive pour mieux respirer de nouveau — retrouver la sérénité, la contemplation et l’émerveillement que seul le chant, dans sa plus pure humanité, peut offrir. 10 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Chapelle des Carmélites welcomes the Ensemble vocal des musiques contemporaines, Transcontemporain, for a musical journey where consonance and dissonance meet to reveal the expressive and spiritual richness of the contemporary choral voice.

German :

Die Karmeliterkapelle empfängt das Vokalensemble für zeitgenössische Musik, Transcontemporain, für eine musikalische Reise, bei der Konsonanzen und Dissonanzen einander entsprechen, um den ausdrucksstarken und spirituellen Reichtum der zeitgenössischen Chorstimme zu enthüllen.

Italiano :

La Cappella delle Carmelitane accoglie l’Ensemble vocal des musiques contemporaines, Transcontemporain, per un viaggio musicale in cui consonanza e dissonanza si incontrano per rivelare la ricchezza espressiva e spirituale della voce corale contemporanea.

Espanol :

La Capilla de las Carmelitas acoge al Ensemble vocal des musiques contemporaines, Transcontemporain, para un viaje musical donde la consonancia y la disonancia se encuentran para revelar la riqueza expresiva y espiritual de la voz coral contemporánea.

L’événement PROFONDEURS Toulouse a été mis à jour le 2025-10-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE