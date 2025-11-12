Progéniture Théâtre Darius Milhaud Paris

« Maintenant ce que l’état promet, l’Etat le fait

». Dans une société parallèle à la nôtre, le ministre de l’éducation met en

place une grande promesse de campagne : le permis de parentalité. Cette mesure

doit mettre fin aux maltraitances infantiles et garantir la meilleure éducation

possible aux futurs citoyens. Mais à quel prix ?

Progéniture est une dystopie dynamique et

grinçante, qui rend compte du glissement d’un régime démocratique vers un

régime autoritaire. C’est aussi et surtout l’histoire sensible de trois couples

qui se confrontent à un système insidieux pour devenir parents. Chacun emprunte

un parcours différent : celui du conformisme, du déni ou de la résistance.

L’écriture et la mise en scène nous plongent au plus près de leurs ressentis et

luttes intérieures. Les trois histoires se distinguent, résonnent entre elles,

et finissent par se recouper pour former une fiction dense, rythmée et

captivante.

Progéniture exprime la lutte pour la liberté et la

différence face à l’engrenage d’un système déshumanisant. Le spectacle nous

interroge sur nos libertés et nos croyances. Il questionne notre responsabilité

et notre engagement.

——————————————————————

Autrice :

Zoé Moret

Metteuse

en scène : Eva Vigoureux

Distribution

: David Solis, Feichan Zeng, Inès Tribot, Marine Secchi, Yugo Yamada

Composition

musicale : Gabriel Devin

Genre

: Théâtre contemporain

Tout

public (dès 12 ans)

Durée :

1h10

Et si l’Etat décidait qui peut devenir parent ? Progéniture nous plonge dans une dystopie où désormais il n’est plus possible d’enfanter librement.

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 04 février 2026 :

mercredi

de 21h00 à 22h10

Du mercredi 12 novembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 21h00 à 22h10

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :

14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26

ans)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-04T23:10:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T21:00:00+02:00_2025-11-12T22:10:00+02:00;2025-11-19T21:00:00+02:00_2025-11-19T22:10:00+02:00;2025-11-26T21:00:00+02:00_2025-11-26T22:10:00+02:00;2025-12-03T21:00:00+02:00_2025-12-03T22:10:00+02:00;2025-12-10T21:00:00+02:00_2025-12-10T22:10:00+02:00;2025-12-17T21:00:00+02:00_2025-12-17T22:10:00+02:00;2026-01-07T21:00:00+02:00_2026-01-07T22:10:00+02:00;2026-01-14T21:00:00+02:00_2026-01-14T22:10:00+02:00;2026-01-21T21:00:00+02:00_2026-01-21T22:10:00+02:00;2026-01-28T21:00:00+02:00_2026-01-28T22:10:00+02:00;2026-02-04T21:00:00+02:00_2026-02-04T22:10:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/