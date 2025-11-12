Progéniture Théâtre Darius Milhaud Paris
Progéniture Théâtre Darius Milhaud Paris mercredi 12 novembre 2025.
« Maintenant ce que l’état promet, l’Etat le fait
». Dans une société parallèle à la nôtre, le ministre de l’éducation met en
place une grande promesse de campagne : le permis de parentalité. Cette mesure
doit mettre fin aux maltraitances infantiles et garantir la meilleure éducation
possible aux futurs citoyens. Mais à quel prix ?
Progéniture est une dystopie dynamique et
grinçante, qui rend compte du glissement d’un régime démocratique vers un
régime autoritaire. C’est aussi et surtout l’histoire sensible de trois couples
qui se confrontent à un système insidieux pour devenir parents. Chacun emprunte
un parcours différent : celui du conformisme, du déni ou de la résistance.
L’écriture et la mise en scène nous plongent au plus près de leurs ressentis et
luttes intérieures. Les trois histoires se distinguent, résonnent entre elles,
et finissent par se recouper pour former une fiction dense, rythmée et
captivante.
Progéniture exprime la lutte pour la liberté et la
différence face à l’engrenage d’un système déshumanisant. Le spectacle nous
interroge sur nos libertés et nos croyances. Il questionne notre responsabilité
et notre engagement.
——————————————————————
Autrice :
Zoé Moret
Metteuse
en scène : Eva Vigoureux
Distribution
: David Solis, Feichan Zeng, Inès Tribot, Marine Secchi, Yugo Yamada
Composition
musicale : Gabriel Devin
Genre
: Théâtre contemporain
Tout
public (dès 12 ans)
Durée :
1h10
Et si l’Etat décidait qui peut devenir parent ? Progéniture nous plonge dans une dystopie où désormais il n’est plus possible d’enfanter librement.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 04 février 2026 :
mercredi
de 21h00 à 22h10
Du mercredi 12 novembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :
mercredi
de 21h00 à 22h10
payant
Tarif
plein : 18€
Tarif
habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :
14€*
Tarif
réduit : 12€*
(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26
ans)
*Réduction
valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-12T22:00:00+01:00
fin : 2026-02-04T23:10:00+01:00
Date(s) : 2025-11-12T21:00:00+02:00_2025-11-12T22:10:00+02:00;2025-11-19T21:00:00+02:00_2025-11-19T22:10:00+02:00;2025-11-26T21:00:00+02:00_2025-11-26T22:10:00+02:00;2025-12-03T21:00:00+02:00_2025-12-03T22:10:00+02:00;2025-12-10T21:00:00+02:00_2025-12-10T22:10:00+02:00;2025-12-17T21:00:00+02:00_2025-12-17T22:10:00+02:00;2026-01-07T21:00:00+02:00_2026-01-07T22:10:00+02:00;2026-01-14T21:00:00+02:00_2026-01-14T22:10:00+02:00;2026-01-21T21:00:00+02:00_2026-01-21T22:10:00+02:00;2026-01-28T21:00:00+02:00_2026-01-28T22:10:00+02:00;2026-02-04T21:00:00+02:00_2026-02-04T22:10:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/