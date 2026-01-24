Programmation 2026 123Nature La Damassine Vandoncourt

Programmation 2026 123Nature

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-02-11

123Nature c’est une multitude d’ateliers et de sorties accessibles à tous. Ces activités se déroule à la Damassine, maison de la nature et des vergers.

Et, comme chaque année, 123Nature met en avant les trésors écologiques de notre territoire, avec une belle opportunité d’acquérir des savoirs et des savoir-faire.

Retrouvez l’ensemble des animations ci dessous en téléchargement.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur réservation.agglo-montbeliard.fr et où à l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60 pour tous les ateliers payants et non-payants. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programmation 2026 123Nature

L’événement Programmation 2026 123Nature Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD