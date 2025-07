Programmation animations juillet et août 2025 Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

Programmation animations juillet et août 2025 Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze lundi 7 juillet 2025.

Programmation animations juillet et août 2025

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-07

Participez à nos ateliers gallo-romains accessibles à toute la famille pour en savoir plus sur l’antiquité et l’archéologie cet été, retrouvez Professeur Pin pour un atelier stop-motion sur la thématique romaine, une fabrication de bijoux à la manière des gallo-romains, les goûters du Mirabellum où vous préparerez de délicieux plats de l’Antiquité pour en savoir plus sur la cuisine romaine, et venez célébrer Volturnaria en décorant votre propre cerf-volant! .

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 76 17 contact@mirabellum.fr

English : Programmation animations juillet et août 2025

German : Programmation animations juillet et août 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Programmation animations juillet et août 2025 Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2025-06-27 par COORDINATION CÔTE-D’OR