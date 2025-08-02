PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR Montpellier
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault
Ne manquez pas le programme du mois d’août au Réservoir !
o Vendredi 01 août 20h Art & Wine by Laulau
Peinture & discussion & Vins
o Samedi 02 août à 18h custom ton tote bag avec Créaself
o Dimanche 17 août à 19h Tournoi d’échec avec Knight Clubbers
o Jeudi 21 à 19h30 retransmission de l’émission Drag Race France avec show et dj organisé par Sully Bourlesque
o Sam 23 août DJ ALCID (BASH) Liquid DnB
o Vend 29 aout à 18h Inauguration Beer Love Fest présence de la presse, de l’équipe du festival, visite sur réservation des brasseries et dj set de Kbira .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie lereservoirmtp@gmail.com
English :
Don’t miss the August program at Le Réservoir!
German :
Verpassen Sie nicht das Augustprogramm im Reservoir!
Italiano :
Non perdetevi il programma di agosto a Le Réservoir!
Espanol :
¡No se pierda el programa de agosto en Le Réservoir!
