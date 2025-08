Programmation d’Août chez Anaïs Cold Brew Bourges

Programmation d’Août chez Anaïs Cold Brew Bourges vendredi 8 août 2025.

Programmation d’Août chez Anaïs Cold Brew

Chemin de Caraqui Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-08

Retrouvez la programmation des évènements prévus pour le mois d’Août chez Anaïs Cold Brew !

Cet été, le Café Anaïs Cold Brew vous réserve un mois d’août plein de fraîcheur et de belles découvertes. Concerts, dégustations de cold brews maison, ateliers créatifs et brunchs il y en aura pour tous les goûts. Venez profiter d’un lieu convivial où l’été se savoure à chaque instant. .

Chemin de Caraqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 64 07 82

English :

Find out what’s on for August at Anaïs Cold Brew!

German :

Hier finden Sie das Programm der Veranstaltungen, die im August bei Anaïs Cold Brew geplant sind!

Italiano :

Scoprite le novità di agosto di Anaïs Cold Brew!

Espanol :

Descubra las actividades de agosto en Anaïs Cold Brew

L’événement Programmation d’Août chez Anaïs Cold Brew Bourges a été mis à jour le 2025-07-30 par OT BOURGES