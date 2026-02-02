Programmation de la patinoire 2026

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-02-06

La patinoire Sarah Abitbol de Bourges propose une programmation d’animations de Novembre 2025 à Mai 2026.

Envie de fun et de glisse ? N’attendez plus pour rechausser vos patins à glace et plonger dans une ambiance festive et conviviale !

Au programme musique entraînante, animations délirantes, découvertes insolites, DJ parties endiablées, soirées à thème et journées spéciales chaque mois… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Des moments magiques vous attendent sur la glace, alors lacez vos patins et venez faire le plein de rires, de bonne humeur et de souvenirs inoubliables !

Le programme est également disponible en pièce jointe. .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 patinoire.bourges@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sarah Abitbol skating rink in Bourges offers a program of events from November 2025 to May 2026.

L’événement Programmation de la patinoire 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-01-30 par OT BOURGES