Programmation des Trans 2025 Bibliothèque Antipode Rennes

Programmation des Trans 2025 Bibliothèque Antipode Rennes samedi 22 novembre 2025.

Programmation des Trans 2025 Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 22 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Vous voulez en savoir plus sur les groupes et les tendances musicales de ce rendez-vous incontournable du mois de décembre ?

La 47e édition des Rencontres Trans Musicales de Rennes se tiendra du mercredi 3 au dimanche 7 décembre. Les bibliothèques s’associent à cet événement musical.

Vous voulez en savoir plus sur les groupes et les tendances musicales de ce rendez-vous incontournable du mois de décembre ? Thomas Lagarrigue explore avec vous la programmation des Trans, avec notamment des écoutes commentées d’un bon nombre d’artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T12:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70