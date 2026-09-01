Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane Espace Daniel Balavoine Bizanos

Informations pratiques

Bizanos

Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2026-11-07

Tous les premiers samedis de novembre à avril + 31 décembre ! relâche en janvier

Comédies en tournées nationales et cabaret

Parrainée par Monsieur Antoine DULERY !

DÎNERS et/ou SPECTACLES

– samedi 7 novembre 2026 CASH

– samedi 6 décembre 2026 LA THÉRAPIE DE LA CONNERIE

– jeudi 31 décembre 2026 DUEL À GRANDE VITESSE

– samedi 6 février 2027 IL ÉTAIT DEUX FOIS

– samedi 6 mars 2027 SALADE D’EMBROUILLES

– samedi 3 avril 2027 WELCOME TO CABARET .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 44 49 bizaneinfo@gmail.com

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English : Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane

L’événement Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane Bizanos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau