Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane Espace Daniel Balavoine Bizanos
samedi 7 novembre 2026 · Espace Daniel Balavoine · Bizanos
Informations pratiques
Bizanos
Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2026-11-07
Tous les premiers samedis de novembre à avril + 31 décembre ! relâche en janvier
Comédies en tournées nationales et cabaret
Parrainée par Monsieur Antoine DULERY !
DÎNERS et/ou SPECTACLES
– samedi 7 novembre 2026 CASH
– samedi 6 décembre 2026 LA THÉRAPIE DE LA CONNERIE
– jeudi 31 décembre 2026 DUEL À GRANDE VITESSE
– samedi 6 février 2027 IL ÉTAIT DEUX FOIS
– samedi 6 mars 2027 SALADE D’EMBROUILLES
– samedi 3 avril 2027 WELCOME TO CABARET .
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 44 49 bizaneinfo@gmail.com
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English : Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane
L’événement Programmation dîner et/ou spectacles 2026/2027 Compagnie Bizane Bizanos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau
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