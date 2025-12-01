Programmation du 18 décembre: Noël à Concarneau Concarneau

Programmation du 18 décembre: Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-12-18 10:00:00

fin : 2025-12-18 20:00:00

2025-12-18

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 10h30 à 19h Nos agents ont du talent au Parvis des Halles. Les agents de la Ville de Concarneau exposent leurs créations

– A 11h Chorale des élèves de l’école Notre-Dame du Sacré Cœur au Parvis des Halles

– A 11h15 Échauffement intergénérationnel en musique au Parvis des Halles .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

