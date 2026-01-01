PROGRAMMATION DU CAFÉ ASSIOCIATIF DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE MAISON DES ASSOCIATIONS Montesquieu-Volvestre

PROGRAMMATION DU CAFÉ ASSIOCIATIF DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE

MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-21

Venez partager un bon moment au café associatif de Montesquieu-Volvestre !

Organisé par le café associatif de Montesquieu-Volvestre. .

MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue du Moulin Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie cafe.assiociatif.montesquieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a good time at the café associatif in Montesquieu-Volvestre!

L’événement PROGRAMMATION DU CAFÉ ASSIOCIATIF DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE