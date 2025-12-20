Programmation du Cinéma Rex Veules-les-Roses
Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-24
fin : 2025-12-30
2025-12-24
PROGRAMME DU 24 AU 30 DECEMBRE
Zootopie 2 1h50- Dès 8 ans
Premières neiges 40mn tarif unique 4€ Dès 3 ans
Le Chant des forêts de Vincent Munier 1h35- SN- Dès 8 ans
La Condition de Jérôme Bonnel 1h45
La Petite fanfare de Noël 40mn tarif unique 4€
Outsiders de Francis Ford Coppola 1h30 vostf
La Petite Cuisine de Mehdi 1h45
Le Secret des mésanges 1h15- Dès 6 ans
Kika de Alexe Poukine 1h50
Apocalypse now Final cut de Francis Ford Coppola 3h vostf
Shaun le mouton la ferme… 50mn tarif unique 4€
Au coeur des ténèbres de Eleonor Coppola 1h35 vostf
Arco 1h30- Dès 10 ans
Quand Harry rencontre Sally 1h35 vostf
Tarifs plein 8,50€ réduit 7€ 15-25 ans 6€ -14 ans, Pass culture 4€ Cartes d’abonnement 20, 10 ou 5 places. .
Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie cineveuleslesroses@gmail.com
