Programmation du Cinéma Rex Veules-les-Roses

Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-12-24

fin : 2025-12-30

2025-12-24

PROGRAMME DU 24 AU 30 DECEMBRE

Zootopie 2 1h50- Dès 8 ans

Premières neiges 40mn tarif unique 4€ Dès 3 ans

Le Chant des forêts de Vincent Munier 1h35- SN- Dès 8 ans

La Condition de Jérôme Bonnel 1h45

La Petite fanfare de Noël 40mn tarif unique 4€

Outsiders de Francis Ford Coppola 1h30 vostf

La Petite Cuisine de Mehdi 1h45

Le Secret des mésanges 1h15- Dès 6 ans

Kika de Alexe Poukine 1h50

Apocalypse now Final cut de Francis Ford Coppola 3h vostf

Shaun le mouton la ferme… 50mn tarif unique 4€

Au coeur des ténèbres de Eleonor Coppola 1h35 vostf

Arco 1h30- Dès 10 ans

Quand Harry rencontre Sally 1h35 vostf

Tarifs plein 8,50€ réduit 7€ 15-25 ans 6€ -14 ans, Pass culture 4€ Cartes d’abonnement 20, 10 ou 5 places. .

cineveuleslesroses@gmail.com

