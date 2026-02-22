Programmation du Cinéma Rex Cinéma Rex Veules-les-Roses

Programmation du Cinéma Rex

Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-25

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-02-25

Au programme du 25 février au 3 mars

Maigret et le mort amoureux 1h20 SN

Marsupilami de Philippe Lacheau 1h40

À pied d’oeuvre de Valerie Donzelli 1h40

Aucun autre choix de Park Chan Wook 2h20 vostf

Biscuit, le chien fantastique 1h30 Dès 6 ans

Les Voyages de Tereza 1h30 vostf

CONCERT+FILM

Le Chant des forêts de Vincent Munier 1h35 SN

L’Attachement avec Valeria Bruni- Tedeschi 1h45

Les Passagers de la guerre de Robin Dussenne 52mn

Tarifs plein 9,50€ réduit 8,50€ 15-25 ans 6€ -14 ans, Pass culture 4€ Cartes d’abonnement 20, 10 ou 5 places. .

Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie cineveuleslesroses@gmail.com

