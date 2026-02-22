Programmation du Cinéma Rex Cinéma Rex Veules-les-Roses
Programmation du Cinéma Rex Cinéma Rex Veules-les-Roses mercredi 25 février 2026.
Programmation du Cinéma Rex
Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-25
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-02-25
Au programme du 25 février au 3 mars
Maigret et le mort amoureux 1h20 SN
Marsupilami de Philippe Lacheau 1h40
À pied d’oeuvre de Valerie Donzelli 1h40
Aucun autre choix de Park Chan Wook 2h20 vostf
Biscuit, le chien fantastique 1h30 Dès 6 ans
Les Voyages de Tereza 1h30 vostf
CONCERT+FILM
Le Chant des forêts de Vincent Munier 1h35 SN
L’Attachement avec Valeria Bruni- Tedeschi 1h45
Les Passagers de la guerre de Robin Dussenne 52mn
Tarifs plein 9,50€ réduit 8,50€ 15-25 ans 6€ -14 ans, Pass culture 4€ Cartes d’abonnement 20, 10 ou 5 places. .
Cinéma Rex 10 place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie cineveuleslesroses@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programmation du Cinéma Rex
L’événement Programmation du Cinéma Rex Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre