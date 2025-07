Programmation du Dôme Abbeville plage Abbeville

Place du Général de Gaulle Abbeville Somme

Gratuit

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-15 19:30:00

2025-07-12

Pour la deuxième année consécutive, Abbeville Plage accueille la compagnie Les Mélangeurs. Créée

en 1999 dans les Hauts-de-France, elle place la rencontre, le partage et l’unité au coeur de sa démarche

artistique. En mêlant les disciplines et les talents, elle propose des spectacles puissants, visuels et sonores,

qui transportent le public dans des univers étranges et féeriques. La compagnie met à disposition Le

Dôme véritable lieu d’échanges et de rencontres, ouvert à toutes et à tous, il accueillera cet été à Abbeville

plage, spectacles vivants, expositions, animations, initiations, ateliers, projets, etc.

SAMEDI 12 JUILLET 20h45

représentation de la pièce « Le Cid, brut ou doux » composée et jouée par le Théâtre du Gourdin.

Une comédie totalement déjantée ! « En vers et contre tous », 4 hommes et 4 femmes vont s’improviser comédiens car la représentation doit absolument avoir lieu ! Mais une pièce en vers, ça ne s’improvise pas ! Et malgré leurs efforts pour respecter l’oeuvre d’origine, ce n’est plus un drame qu’ils vont jouer, mais une comédie… désopilante ! Pour le plus grand plaisir des spectateurs qui devront choisir entre… une fin heureuse… ou une fin tragique !

Entrée 8 €

Réservations conseillées au 06 71 23 05 62.

MERCREDI 16 JUILLET 16h

« Nexus » spectacle duo d’acrobates au mât chinois.

« La fluidité des mouvements de Gauthier, la musicalité du corps de Joad et le travail acrobatique commun ont inspiré un nouvel agrès. Un double mât, plus proche, qui nous pousse à une utilisation moins conventionnelle. De nouveaux espaces se dessinent grâce à leur proximité. Il définit un volume qui lui est propre et devient un espace de rencontre à la verticale. Une singularité se dessine dans l’utilisation de l’agrès et de notre rapport au corps. À l’image des personnages, les deux mâts ne font plus qu’un ».

JEUDI 17 JUILLET 17h

trois albums jeunesse sont revisités sous la forme d’un spectacle de marionnettes, imaginé par les médiathèques d’Abbeville et la direction de la Jeunesse et de la Vie sportive de la CABS. Un moment ludique et poétique à partager en famille !

VENDREDI 18 JUILLET 20h

participez à la veillée contée à la bougie redécouvrez les contes de notre enfance, d’ici et d’ailleurs, avec la ludothèque Prélude et Abbeville Solidaire.

SAMEDI 19 JUILLET 20h

les Archives d’Abbeville, en partenariat avec le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime et Archipop proposent une diffusion insolite sous le Dôme des Mélangeurs. Plongez dans la mémoire du territoire à travers des fragments d’archives cinématographiques, témoins du passé, à (re) découvrir autrement.

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET

Chaque après-midi à partir de 15h atelier écriture/ slam.

SAMEDI 26 JUILLET 17h tournoi de slam

• 20h plateau slam spécial guest avec San Goran, Kazyade & Kuhry. L’animateur, Clarence Gigerich, Alias San Goran, est passionné d’écriture et de poésie depuis plus de 10 ans. En 2023, il a été sacré champion de France de la Ligue slam, ce qui lui a permis de concourir aux championnats d’Europe en janvier 2024 puis aux championnats du monde au Togo en novembre 2024, desquels il termine 3e !

Kazyade & Kuhry proposent un concert mêlant rap, textures électroniques et sonorités acoustiques. Chaque morceau plonge le public dans une narration, entre introspection et paysages urbains. Une expérience scénique intense où poésie et émotions crues se rencontrent.

DU LUNDI 28 JUILLET AU VENDREDI 1ER AOÛT

À partir de 15h atelier acrobatie et breakdance avec Junior.

SAMEDI 2 AOÛT 20h

spectacle « Amoukanama et Vïa ». Avec Amoukanama, Nathalie et Alseny nous entraînent dans une histoire à la fois

personnelle et universelle. Sur des rythmes d’Afrique de l’Ouest, entre danses et acrobaties originales, elles racontent un récit d’amour, de peur, de rejet… mais surtout de rencontre et d’ouverture. À travers leurs différences, elles explorent la curiosité, la coopération et toute la palette d’émotions humaines. L’acrobatie devient alors langage tantôt vertigineuse et rapide, tantôt douce et posée. Et au coeur de tout cela, c’est l’amour qui triomphe.

DIMANCHE 3 AOÛT

À partir de 14h atelier Théâtre

20h histoire à dormir debout du Théâtre en l’air. Spectacle de théâtre, musique et marionnettes de 45min qui sera suivi d’un temps d’échange avec les acteurs. « C’est un drôle de cache-cache. Comment aborder Nasreddine, le roi des absurdités et d’abord, comment être sûre que c’est lui ? Il est si inattendu. Et puis, il a plus d’un tour dans son sac. Mais Madame Luce s’obstine elle veut absolument le rencontrer. Quand enfin elle y parvient, il lui raconte… une histoire à dormir debout ».

DU MARDI 5 AOÛT AU JEUDI 7 AOÛT :

Exposition « la mélodie des émotions », restitution d’un projet mené par les enfants des accueils de loisirs de la CABS.

JEUDI 7 AOÛT

À partir de 15h atelier musical

VENDREDI 8 AOÛT

17h concert Zen

19h soirée scène ouverte

20h30 concert de Long John Silver ce trio de joyeux marins vous entraîne dans une traversée musicale festive et rythmée ! Au programme chants de marins revisités et reprises entraînantes aux accents salés, pour voguer au coeur d’une ambiance haute en couleurs.

SAMEDI 9 AOÛT

Soirée de clôture du Dôme, DJ/Concert. 0 .

