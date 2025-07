PROGRAMMATION ESTIVALE DE LA GUINGUETTE DES JANETTES Le Pommain Saffré

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-08-02

Profitez de la guinguette des Janettes et de son cadre naturel, l’étang de Bout de Bois

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguettedesjanettes@gmail.com

English :

Take advantage of the guinguette des Janettes and its natural setting, the Bout de Bois pond

German :

Genießen Sie das Guinguette des Janettes und seine natürliche Umgebung, den Teich Bout de Bois

Italiano :

Approfittate della guinguette di Les Janettes e del suo ambiente naturale, lo stagno Bout de Bois

Espanol :

Aproveche la guinguette de Les Janettes y su entorno natural, el estanque Bout de Bois

