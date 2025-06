Programmation Estivale Ecluse de la Charme – Chemin de la Charme Saint-Victor-sur-Ouche 1 juillet 2025 07:00

Côte-d'Or

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-28

2025-07-01

L’Ecluse de la Charme vous propose des diners-concerts les samedis et les vendredis soir. Vous pouvez vous y restaurez (menu et carte) les midis et, sur réservation, les soirs. Des artistes locaux vous accueillent et présentent leurs œuvres dans la maison éclusière. Tous les dimanches matin nous vous accompagnons sur les chemins de randonnées de la vallée. Vous pouvez venir réaliser votre moutarde ou apprendre à danser la bourrée du Berry, et, si vous êtes inspirés, venez à l’atelier d’écriture. .

Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 37 43 17 accueil@ecluse-de-la-charme.fr

